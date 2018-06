Deutsche Jäger debattieren über Wölfe und Schweinepest

Bremen Zum diesjährigen Bundesjägertag werden am Freitag (09.00 Uhr) rund 400 Teilnehmer aus ganz Deutschland erwartet. Die Jäger sprechen unter anderem über den Umgang mit der zunehmenden Wolfspopulation in Deutschland, das Risiko der Afrikanischen Schweinepest und der Artenschutz in der Agrarlandschaft. Zudem will der Deutsche Jagdverband (DJV) auch seine Kritik an radikalen Tierrechtsschützern kundtun. Dabei wendet sich der Verband auch gegen eine radikale Stimmungsmache in sozialen Netzwerken gegen Jäger. dpa

