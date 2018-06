Frau in Hannover niedergestochen - Tatverdächtiger festgenomen

Eine 35-Jährige ist am Samstagmorgen in Hannover von einem Mann niedergestochen worden. Sie sei kurze Zeit später in einem Krankenhaus gestorben. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Hannover Eine 35-Jährige ist am Samstag in Hannover von einem Mann niedergestochen worden. Sie starb wenig später. Der Tatverdächtige wurde am Abend gefasst.

Eine 35 Jahre alte Frau ist am Samstagmorgen in Hannover von einem Mann niedergestochen worden. Sie sei kurze Zeit später in einem Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit.

Ein 57-Jähriger steht im Verdacht, der Frau gegen 5:30 Uhr in der Rumannstraße mehrere lebensgefährliche Stichverletzungen zugefügt zu haben. Seit heute Nachmittag hat die Polizei öffentlich nach dem Tatverdächtigen gefahndet. Gegen 18:40 Uhr ist der Gesuchte im Stadtgebiet von Bielefeld (Nordrhein-Westfalen) festgenommen worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren Anwohner auf eine auf dem Gehweg an der Rumannstraße stattfindende körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und dem mutmaßlichen Tatverdächtigen aufmerksam geworden und alarmierten die Polizei.

Zeugen fanden die durch mehrere Stiche am Oberkörper lebensgefährlich verletzte 35-Jährige und leisteten zusammen mit eingetroffenen Polizeibeamten erste Hilfe. Nachdem das Opfer in einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert worden war, starb sie kurze Zeit später an ihren Verletzungen.

Erste Zeugenvernehmungen und ergänzende Ermittlungen brachten die Fahnder auf die Spur des 57 Jahre alten Verdächtigen. Die Kriminalpolizei geht aktuell von Beziehungsstreitigkeiten als Hintergrund für die Tat aus. Sofort eingeleitete, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst erfolglos. Aus diesem Grund fahndeten die Ermittler seit den späten Nachmittagsstunden öffentlich mit einem Bild nach dem Tatverdächtigen und dem offenbar von ihm genutzten PKW. Ersten Erkenntnissen zufolge konnte die Polizei nicht ausschließen, dass sich der Mann im Bereich Gütersloh aufhält. Aus diesem Grund wurde die Fahndung auch auf diesen Bereich ausgedehnt.

Am frühen Samstagabend gegen 18:40 Uhr nahmen Polizeibeamte den 57-Jährigen im Bielefelder Stadtgebiet fest, nachdem er sich dort einem Passanten gegenüber bezüglich der Tat offenbart hatte. Gegen ihn ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt wegen des Verdachts der Begehung eines vollendeten Tötungsdeliktes. Die Ermittlungen dauern an. ots