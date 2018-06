Hannover Das Land Niedersachsen will das gegen VW verhängte Milliarden-Bußgeld vor allem in den Ausbau des schnellen Internets und die Unikliniken stecken.

VW-Milliarde soll in schnelles Internet und Unikliniken fließen

Das Land Niedersachsen will das gegen VW verhängte Milliarden-Bußgeld vor allem in den Ausbau des schnellen Internets und die Unikliniken in Hannover und Göttingen stecken.

Weitere Mittel aus der Milliarde sollen in den Schuldenabbau, die Sanierung von Sportstätten und einen Umweltfonds zur Luftreinhaltung fließen, wie Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Montag in Hannover sagte.

Nach ihrer Klausurtagung am Wochenende legt Niedersachsens rot-schwarze Landesregierung am Montag ihren Entwurf für den Landeshaushalt 2019 vor. Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) wird dabei gemeinsam mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und seinem Stellvertreter, Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU), das Zahlenwerk in Hannover präsentieren.