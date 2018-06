Mann in Bremen wird an seiner Haustür niedergestochen

Bremen Ein 28-jähriger Bremer ist unvermittelt an seiner Haustür niedergestochen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, klingelte es und als der Mann öffnete, stach der Täter mit einem Messer auf ihn ein. Das Opfer soll den 27-jährigen Angreifer gekannt haben. Die Gründe der Tat sind laut Polizei noch unklar. Nach der Messerattacke am Montagabend soll der Täter mit einem Komplizen geflüchtet sein. Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. dpa