Nach Attacke auf AfD-Funktionär durchsucht Polizei Wohnungen

Göttingen Im Zusammenhang mit einem Überfall auf einen AfD-Funktionär durchsucht die Polizei seit dem frühen Donnerstagmorgen in Göttingen zwei Wohnobjekte. Das sagte eine Sprecherin. Vermummte sollen im März den 25-jährigen Mitarbeiter der niedersächsischen AfD-Landtagsfraktion und dessen Begleiter in Göttingen nachts auf der Straße angegriffen und verletzt haben. Die Angreifer hätten dabei „Scheiß Nazi“ gerufen, berichtete die Polizei damals. Der Landeschef der AfD-Jugendorganisation, Lars Steinke, war in Göttingen zuvor bereits mehrfach das Ziel von Attacken. Unter anderem hatte es Brandanschläge auf sein Fahrzeug gegeben. Die Polizei vermutete die Täter im linksautonomen Spektrum. dpa

