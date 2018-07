Feuerwehrkräfte stehen neben einem völlig demolierten Fahrerhaus eines LKW nach einem Unfall auf der Autobahn A2. Auf der unfallträchtigen A2 ist es am Morgen erneut zu einem schweren Unfall mit drei beteiligten LKW gekommen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

LKW-Fahrer nach Unfall auf A2 kopfüber in Führerhaus eingeklemmt

Bei einer Lastwagenkarambolage auf der Autobahn 2 in Hannover hat ein eingeklemmter Fahrer eine halbe Stunde lang kopfüber in seinem umgekippten Führerhaus auf Rettung warten müssen. Erst dann sei es Einsatzkräften gelungen, den Schwerverletzten aus seiner Kabine zu schneiden, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Aus noch ungeklärter Ursache war der Lastzug zwischen Hannover und Langenhagen auf zwei vorausfahrende LKW gekracht. Deren Fahrer wurden leicht verletzt. Die Autobahn Richtung Dortmund wurde komplett gesperrt, der Verkehr staute sich auf sechs Kilometern Länge.

Unmittelbar nach dem Unfall leisteten zwei Rettungssanitäter des Deutschen Roten Kreuzes aus Hameln-Pyrmont Erste Hilfe, die zufällig mit ihrem Einsatzwagen in entgegengesetzter Richtung auf der Autobahn unterwegs waren. Die Feuerwehr brauchte einen Moment, um in dem sich stauenden Verkehr zur Unfallstelle zu gelangen. dpa