In Hannover ist ein junger Mann beim Baden im Mittellandkanal verschwunden. Die Feuerwehr suchte am Mittwoch nach dem 21-Jährigen. Foto: Symbol/Holger Hollemann/dpa

Hannover Die Feuerwehr hat den Mittellandkanal in Hannover nach einem jungen Mann abgesucht. Der 21-Jährige war am Mittwoch baden gegangen und verschwunden.

Die Feuerwehr hat den Mittellandkanal in Hannover nach einem jungen Mann abgesucht. Der 21-Jährige war nach Angaben der Polizei am Mittwoch an der Hindenburgschleuse baden gegangen. Zeugen beobachteten, wie er am späten Nachmittag etwa zehn Meter vom Ufer entfernt unterging und nicht mehr auftauchte.

Die Feuerwehr suchte mit Tauchern und Booten nach dem Vermissten. Bis zum Abend konnten sie ihn nicht finden. Der Einsatz sei am Abend abgebrochen worden. Die Polizei kümmere sich nun um den Fall, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Suche gehe nicht weiter. In dem Kanal herrsche eine leichte Strömung. Ob der Schwimmer möglicherweise abgetrieben wurde, war am Abend unklar. dpa