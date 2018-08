Der Junge war am Donnerstag am Weserstrand Schwimmen gegangen und ging dann unter. (Symbolfoto) Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Fünfjähriger ertrinkt in Bremen in der Weser

Ein Fünfjähriger ist in Bremen in der Weser ertrunken. Der Junge war am Donnerstag am Weserstrand Schwimmen gegangen und ging dann unter. Mehrere Badegäste suchten nach Angaben der Polizei vergeblich nach dem Kind.

Taucher fanden den Jungen schließlich und zogen ihn aus dem Wasser. Er konnte nicht mehr wiederbelebt werden. Die Polizei ermittelt jetzt, wie es zu dem Unglück kommen konnte. dpa