Zu viele Kredite: Niedersachsens Kommunen machen mehr Schulden

Wegen zunehmender Investitionskredite ist die Gesamtverschuldung der niedersächsischen Kommunen trotz steigender Steuereinnahmen erstmals wieder gestiegen. Bei der Vorlage ihres Kommunalberichtes 2018 am Donnerstag in Hannover sagte Niedersachsens Landesrechnungshof-Präsidentin Sandra von Klaeden: "Festzustellen ist, dass selbst in Jahren mit hohen Steuereinnahmen eine flächendeckende Gesundung der Kommunalfinanzen nicht gelingt." In der Gesamtbetrachtung aller Haushaltsdaten stabilisiere sich zwar die Haushaltslage der Kommunen. Doch der positive Effekt gestiegener Einnahmen würde in gleichem Maße durch die Ausgaben aufgezehrt.

Von Klaeden mahnte die Kommunen daher, ihre Ausgabenpolitik vor allem mit Blick auf den durch Kredite finanzierten Anteil der Investitionen auf den Prüfstand zu stellen. Auch wenn die Gesamtverschuldung nur geringfügig gestiegen sei gelte es, den Trend umzukehren. dpa