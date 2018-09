Bahnverkehr zwischen Hamburg und Hannover eingeschränkt

Auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg-Harburg und Hannover ist es am Freitag wegen eines Kabelbrandes zu Einschränkungen gekommen. Diese würden voraussichtlich noch den ganzen Tag andauern, sagte ein Sprecher der Bahn in Hamburg. Ursache sei Vandalismus. Seit dem frühen Morgen sei die Strecke zwischen Hamburg und Maschen deshalb vollständig gesperrt. "Rund 40 Daten- und Kommunikationskabel wurden beschädigt", sagte er. Die Polizei ermittle vor Ort.

Betroffen seien Fern-, Nah- und Güterverkehr zwischen Hamburg und Hannover. "Die Züge werden entsprechend umgeleitet", hieß es. "Erst nach Freigabe der Strecke durch die Behörden können sich unsere Mitarbeiter einen Überblick verschaffen und mit den Reparaturarbeiten beginnen."

Züge des Bahnbetreibers Metronom in Richtung Hamburg endeten wegen des Kabelbrandes zunächst in Winsen oder Maschen, wie ein Unternehmenssprecher mitteilte. Zwischen Maschen und Hamburg-Harburg würden ersatzweise Busse eingesetzt, sagte er am Morgen. Züge in Fahrtrichtung Uelzen (Hamburg-Lüneburg-Uelzen) könnten zunächst noch fahren, es könne aber auch dort zu Verspätungen kommen. "Wir bekommen etwa einen Zug pro Stunde durch", sagte er. Auf der Strecke Bremen-Rotenburg-Hamburg sei mit leichter Verspätung zu rechnen. dpa