Haarige Nägel

Schön schaurig. So sollte ein Halloween-Kostüm sein. Aber ekeln sollte man sich doch nicht, wenn man sich in zwei Wochen in ein Grusel-Kostüm schwingt und Gäste empfängt. Bei folgendem Trend aus Russland könnten aber durchaus negative Gefühle beim Betrachter hervorgerufen werden. Das Moskauer...