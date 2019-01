Landtag wählt neuen Präsidenten des Staatsgerichtshofs

In seiner ersten Plenarsitzung in diesem Jahr wird der niedersächsische Landtag am Mittwoch (9 Uhr) den neuen Präsidenten des Staatsgerichtshofs wählen. Der zuständige Ausschuss hat für den ehrenamtlichen Posten den Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts in Lüneburg, Thomas Smollich, vorgeschlagen. Der 55-Jährige soll die Nachfolge des bisherigen Gerichtspräsidenten Herwig van Nieuwland antreten, dessen Amtszeit Ende Februar ausläuft.

Thomas Smollich ist seit 2017 Präsident des Oberverwaltungsgerichts in Lüneburg. Smollich stammt aus Springe bei Hannover. Nach dem Abitur entschied er sich zunächst für eine Ausbildung zum Regierungsinspektor in der Verwaltung. Später studierte er in Hannover Jura und wurde dort promoviert. Der Vater von vier Kindern war von 2007 bis 2016 Präsident des Verwaltungsgerichts Göttingen, bevor er zum Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts in Lüneburg aufstieg. Seit 2018 gehört Smollich auch als Mitglied dem Staatsgerichtshof an.

Auch politische Gewalt und Pflegekammer sind Thema

In der aktuellen Stunde befasst sich das Parlament zudem auf Antrag der AfD-Landtagsfraktion mit der Zunahme der politischen Gewalt. Vor zwei Wochen war der Bremer AfD-Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Frank Magnitz von Unbekannten angegriffen und schwer verletzt worden. Die AfD hatte nach dem Überfall mitgeteilt, die Täter hätten Magnitz mit einem Kantholz geschlagen und ihn mit Füßen gegen den Kopf getreten. Ein Überwachungsvideo zeigt jedoch, dass ein Mann Magnitz von hinten schlägt und dieser zu Boden stürzt.

Ein weiteres Thema auf der Agenda ist die Pflegekammer. Sowohl die FDP als auch die AfD fordern, die Mitgliedschaft auf eine freiwillige Basis zu stellen. Der 2017 per Gesetz beschlossenen berufsständigen Selbstverwaltung gehören niedersächsische Fachkräfte der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege an. Sie müssen einen Beitrag zahlen, der nach dem Einkommen bemessen wird. Vor Weihnachten hatte die Kammer Bescheide über 140 Euro für das nur zur Hälfte angerechnete Jahr 2018 verschickt, was Jahreseinkünften von 70.000 Euro entspricht. Nach heftiger Kritik an diesem Vorgehen hatte die Pflegekammer ihre Beitragsordnung vergangene Woche überarbeitet.