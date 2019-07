Demos für Seenotrettung – auch in Braunschweig

Hannover. Trotz der Freilassung der Kapitänin Carola Rackete in Italien wollen am Sonnabend auch in Niedersachsen zahlreiche Menschen auf die Straße gehen.

Trotz der Freilassung der Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete in Italien wollen am Sonnabend auch in Niedersachsen zahlreiche Menschen auf die Straße gehen und für eine ungehinderte Seenotrettung im Mittelmeer demonstrieren. Kundgebungen sind in Hannover, Oldenburg, Göttingen und Wilhelmshaven geplant.

Auch in Braunschweig wird demonstriert

Auch in Braunschweig, Lüneburg, Hildesheim und Holzminden gibt es Demonstrationen, wie der niedersächsische Flüchtlingsrat und die Organisation „Seebrücke“ am Donnerstag mitteilten. In Osnabrück ist eine Menschenkette geplant. In Oldenburg wird den Angaben zufolge der leitende Maschinist der „Sea-Watch 3“, Sören Moje, unter den Rednern sein. Bundesweit sollen mehr als 60 Protestveranstaltungen stattfinden. Darüber hinaus gebe es Aktionen in Valencia, Luxemburg, Wien und New York.

Innenministerium soll helfen

„Trotz der erfreulichen Entlassung von Carola Rackete ist nichts okay“, sagte Sascha Schießl vom Flüchtlingsrat. „Weiter ertrinken Menschen im Mittelmeer, weiter sind Menschen in den libyschen Folterlagern eingesperrt und dort schwersten Menschenrechtsverletzungen schutzlos ausgesetzt.“ Hilke Brandy von der Aktion „Seebrücke“ forderte, das Bundesinnenministerium müsse den Kommunen die Aufnahme von aus Seenot Geretteten ohne Verzögerung ermöglichen.

Bundesweit hätten sich mehr als sechzig Kommunen zu “Sicheren Häfen“ erklärt und ihre Aufnahmebereitschaft gezeigt.

Rackete muss vor Gericht

Die Kapitänin der “Sea-Watch 3“ war am Samstag festgenommen worden, weil sie das Schiff mit 40 Flüchtlingen an Bord unerlaubt in den Hafen der Insel Lampedusa gesteuert hatte. Eine Richterin in Agrigent hob den Hausarrest am Dienstagabend auf. Die 31-jährige Rackete muss sich aber weiter vor Gericht verantworten, der nächste Gerichtstermin ist für Dienstag anberaumt. Für die Aktion „Jugend Rettet“ betonte Julian Pahle, die zivilen Organisationen zur Seenotrettung dürften nicht länger kriminalisiert werden. Er verwies darauf, dass seit August 2017 das Rettungsschiff „Iuventa“ seiner Organisation beschlagnahmt in einem sizilianischen Hafen liege und Italien gegen Crewmitglieder ermittle. dpa