32-Jähriger übt vor Haus in Hannover mit Schusswaffe

Wohl zu Übungszwecken hat sich ein Mann in Hannover abends vor ein Haus gestellt und mit einer Schreckschusswaffe geschossen. „Er hat nicht gezielt auf jemanden oder etwas“, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Erlaubt ist das dennoch nicht – Polizisten rückten am Montagabend an, nachdem Zeugen sie gerufen hatten. Der 32-Jährige gab die Schüsse zu und zeigte den Beamten sein Waffenversteck. Nun muss er sich wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. dpa

