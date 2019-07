Land verbessert Förderbedingungen für sozialen Wohnungsbau

Hannover. Unter anderem gebe es höhere Fördersätze und höhere Tilgungsnachlässe, sagte eine Ministeriumssprecherin am Mittwoch in Hannover.

Mit zwei neuen Richtlinien hat Niedersachsen nach Angaben des Landesbauministeriums die Rahmenbedingungen für die Förderung von sozialem Wohnungsbau erheblich verbessert. Unter anderem gebe es höhere Fördersätze und höhere Tilgungsnachlässe, sagte eine Ministeriumssprecherin am Mittwoch in Hannover. Damit würden neue Anreize für Bauvorhaben von Wohnungsunternehmen, Genossenschaften und auch privaten Investoren und Wohneigentümern geschaffen.

Gefördert würden zudem Wohnheime für Studierende sowie Wohnraum auf den Ostfriesischen Inseln.„Wohnen ist ein Grundbedürfnis und elementarer Bestandteil der Daseinsvorsorge für die Menschen in unserem Land“, sagte Umwelt- und Bauminister Olaf Lies (SPD). Die soziale Wohnraumförderung sei das „Herzstück“, wenn es darum gehe, das Angebot an bezahlbaren Wohnungen auszuweiten. Die Maßnahmen, die das Land ergriffen habe, seien ein starkes Signal für mehr geförderten Wohnungsbau.

Die „Richtlinie zur Durchführung der sozialen Wohnraumförderung in Niedersachsen“ und die „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur sozialen Wohnraumförderung“ wurden am Mittwoch im Niedersächsischen Ministerialblatt veröffentlicht. Sie traten damit in Kraft. dpa