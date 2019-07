Unbeständiges Wetter löst Hitze ab - Unwettergefahr wächst

Teils seien kräftige Gewitter möglich, sagte eine Meteorologin am Sonntag.

Hannover/Bremen. Flächendeckender Landregen bleibt in Niedersachsen aber aus. Teils seien kräftige Gewitter möglich.

Nach der Gluthitze in der vergangenen Woche wird das Wetter in Niedersachsen und Bremen unbeständiger. Mancherorts soll es in der kommenden Woche sogar regnen – flächendeckender Landregen, den vor allem die Bauern sich wünschen, bleibt nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes aber aus.

Teils seien kräftige Gewitter möglich, sagte eine Meteorologin am Sonntag. Sommerlich soll es am Montag bei etwa 23 Grad auf den Inseln und bis zu 28 Grad im Emsland sein. Die Nordsee sei mittlerweile vielerorts 20 Grad warm.

Am vergangenen Mittwoch und Donnerstag war der deutsche Hitzerekord geknackt worden , der Höchstwert liegt nun bei 42,6 Grad. Dieser war am Donnerstagnachmittag in Lingen im Emsland gemessen worden.

Entgegen ersten Ankündigungen musste das Atomkraftwerk Grohnde im Landkreis Hameln-Pyrmont doch nicht abgeschaltet werden . Die Temperatur in der Weser sei weniger stark gestiegen als befürchtet, teilte der Betreiber Preussen Elektra am Samstag mit. Das Atomkraftwerk wird mit Wasser aus der Weser gekühlt. Ab einer Obergrenze von 26 Grad Wassertemperatur des Flusses darf kein wärmeres Wasser mehr in den Fluss zurückgeleitet werden, um das Ökosystem nicht zu gefährden.

Der Dienstag wird der Meteorologin zufolge bei bis zu 31 Grad wieder freundlicher. Die Waldbrandgefahr sei weiterhin hoch. dpa