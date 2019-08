Tagein, tagaus wühlt sich unsereins durch Hunderte von News – die vielen schlechten, die mittelprächtigen, die seltenen richtig guten. Da entwickelst du unweigerlich einen Jieper auf die bekloppteste und schrulligste Nachricht des Tages, um sie von heiterem Johlen untermalt mit den Kollegen in der Redaktion zu teilen. So wurde jüngst exemplarisch diese Trouvaille zum Besten gegeben:

Ein Mann mit spärlichem Haupthaar, also Quasi-Glatze, wird in Essen beim Klauen von 35 Flaschen Shampoo erwischt – jetzt fragt sich nicht nur die Polizei: Was will er bloß damit?

Wissen Sie was, meine Herren? Mich rührt die vermeintliche Schmonzette an, beweist sie doch, dass wir gar nicht sooo verschieden sind. Derart irrationale, um nicht zu sagen widersinnig anmutende Handlungen können auch Madame nicht fremd sein. Ich zum Beispiel neige zum Kauf zu enger Schuhe. So kann ich immer behaupten, ich hätte Schuhgröße 39, bezahle die winzige Mogelei allerdings mit schlimmen Schwielen und Blasen. Aus dem Kreis mit bekannter Frauen werden mir ähnliche Macken zugetragen: etwa, sich teure Jeans eine Konfektionsgröße kleiner zu kaufen, um sich dann passgenau hineinzuhungern. Dabei ist die Aussicht auf Erfolg bei derlei Unterfangen kaum größer, als bei dem Versuch, verlorenes Haupthaar durch exzessives Schamponieren zu beschwören. Oder um an dieser Stelle endlich einmal Schopenhauer zu zitieren: „Hoffnung ist die Verwechselung des Wunsches einer Begebenheit mit ihrer Wahrscheinlichkeit.“