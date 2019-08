Viel Verkehr auf Autobahnen Richtung Norden

Wegen dichten Ferienreiseverkehrs mussten sich Autofahrer in Niedersachsen am Samstag vielerorts in Geduld üben. Am Vormittag kam es nach Angaben der Verkehrsmanagement-Zentrale Niedersachsen auf der Autobahn 7 von Hannover in Richtung Hamburg zwischen dem Dreieck Hannover-Nord und dem Dreieck Walsrode zu stockendem Verkehr. Ortskundige Autofahrer sollten das Gebiet weiträumig umfahren.

Staus auch auf der A1

Der Verkehr stockte auch auf der Autobahn 1 von Osnabrück Richtung Bremen. Die Verkehrsbehinderungen begannen schon in Nordrhein-Westfalen an den Brückenbaustellen vor dem Autobahnkreuz Lotte und setzten sich wegen zahlreicher weiterer Baustellen bis Vechta fort, wie ein Beamter von der Autobahnpolizei Osnabrück sagte. Auch bei Bremen gab es wegen Baustellen Beeinträchtigungen.