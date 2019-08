Betrunkene Patienten streiten nachts vor Krankenhaus

Statt sich an Bettruhe und verordnete Medikamente zu halten, haben sich zwei Patienten im Krankenhaus in Goslar nachts betrunken und dann eine Auseinandersetzung geliefert. Eine Polizeistreife musste am Samstagmorgen um 05.30 Uhr zu der Klinik ausrücken, weil die beiden Männer vor dem Haupteingang in Streit geraten waren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dieser uferte in eine Auseinandersetzung aus. Die Beamten stellten bei den Kontrahenten 1,27 und 2,5 Promille fest, strafbare Handlungen wurden aber nicht angezeigt. Mit ärztlichem und nun auch polizeilichem Rat für ihre Gesundheit ging es für die Patienten Richtung Krankenzimmer.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder