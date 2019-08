Luchse und Wildkatzen erobern Niedersachsen

Jahrhundertelang wurden sie gnadenlos gejagt, der Mansch sah sie als Nahrungskonkurrent und Schädling. Heute streifen Luchs und Wildkatze wieder auf leisen Pfoten durch Wälder in Niedersachsen. Doch die Rückkehr der Raubkatzen verläuft nicht hürdenlos. Vielerorts werden sie vom Straßenverkehr ausgebremst. Grünbrücken und Waldkorridore könnten Abhilfe schaffen.

Die Ausbreitung der Wildkatze geht schnell voran

Noch liegt der Verbreitungsschwerpunkt von Luchs und Wildkatze in Süd- und Südostniedersachen. Stabile Wildkatzenpopulationen befinden sich nach Angaben des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) im Harz und im Solling. „Die Habitate dieser Teilpopulationen sind derzeit als ‘gefüllt‘ zu betrachten, da eine Abwanderung von jüngeren Tieren festzustellen ist“, sagt Carsten Lippe vom NLWKN. So habe es 2018 neue Wildkatzennachweise südlich des Steinhuder Meeres im Landkreis Nienburg und im nördlichen Heidekreis bei Bispingen und Munster gegeben. „Das geht gerade massiv vorwärts“, sagt auch der Wildkatzenexperte Malte Götz von der Deutschen Wildtierstiftung. Nachgewiesen werden die scheuen Tiere mit der Lockstockmethode. „Hierbei werden über im Wald ausgebrachte, angeraute und mit Baldrian besprühte Holzpflöcke Haarproben von den sich daran reibenden Wildtieren gesammelt“, sagt Lippe. Die Proben werden genetisch und optisch ausgewertet.„Die Wildkatze braucht keinen Urwald, aber ordentliche Totholzstrukturen“, sagt Götz. Auf dem Speisezettel stehen Wühlmäuse wie Feldmaus, Erdmaus und Schermaus. „Gerne auch mal ein paar Eidechsen, aber nur ganz wenig Vögel.“ Die Wildkatze jagt auf waldnahem, extensivem Grünland. Das Revier einer Kätzin kann bis zu zehn Quadratkilometer umfassen, das eines Katers bis zu 30.

In Leiferde lebt ein Wildkatzenkater

„2019 ist ein sehr gutes Mäusejahr“, sagt Bärbel Rogoschik vom Nabu-Artenschutzzentrum in Leiferde. Das zeigt sich in Leiferde auch daran, dass nur wenige Wildkatzenjunge eingeliefert wurden. Derzeit ist dort ein Jungkater in Obhut, ein Tier wurde bereits ausgewildert. Rogoschik warnt vor dem vorschnellen Einsammeln vermeintlicher Waisenkatzen. Und vor einer Verwechslung von Haus- und Wildkatzen. Landeten Wildkatzen im Tierheim, sei das oft ihr Todesurteil. „Wildkatzen sind sehr viel empfänglicher für Keime.“Anders als die Wildkatze war der Luchs hierzulande gänzlich ausgerottet. Abhilfe schuf das „Luchsprojekt Harz“. In dessen Rahmen wurden ab dem Jahr 2000 sechs Jahre lang 24 Gehegeluchse ausgewildert. Daraus sind mittlerweile mehr als 80 Luchse geworden. Die Pinselohren sind nicht mehr nur im Harz unterwegs, sondern auch im Solling, im Kaufunger Wald oder der Lüneburger Heide.„Rehe sind ihre bevorzugte Nahrung“, sagt Lilli Middelhoff vom Luchsprojekt Harz. Auch junges oder gebrechliches Rotwild steht auf dem Speiseplan. Weil Luchse nur knapp über 20 Kilo wiegen, könnten sie erwachsenes Rotwild nicht zu Fall bringen.„Luchse haben zwei, drei Junge, vier sind auch nicht selten“, so die Luchsexpertin. „Sie graben keine Wurfhöhlen, suchen aber einen wettersicheren Unterschlupf.“ Das können Holzstapel, umgefallene Baumstämme oder Felsen sein. „Alles, was vor Regen schützt.“ Die Jungen werden schnell umgetragen. Mit etwa acht Monaten verlässt der Nachwuchs die Mutter und muss sich sein eigenes Revier suchen. „Luchse dulden keine Nebenbuhler“, sagt der Wildbiologe Egbert Strauß.

Autobahnen sind ein großes Problem

Für viele Raubkatzen endet die Reviersuche tödlich. „Dass der Harz von Autobahnen umgeben ist, ist sicherlich ein großes Problem für beide Arten“, sagt Tonja Mannstedt vom BUND Niedersachsen. „Hier sind mehr Grünbrücken erforderlich.“ In der Region Northeim etwa sind in den vergangenen Jahren viele Luchse an der Querung von Schnellstraßen gescheitert. Dort entstehen gerade zwei neue Grünbrücken. Wichtig sei auch die Biotopvernetzung, so Mannstedt. „Ohne Hecken, Wegraine, kleinere Waldgruppen und Gewässerrandstreifen, die größere Waldgebiete miteinander verbinden, kann jede Wanderung für die Tiere zu einer tödlichen Falle werden.“ Die Verbindung der einzelnen Siedlungsinseln ist übrigens auch wichtig für die genetische Vielfalt von Luchs und Wildkatze.