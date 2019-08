SPD-Minister Lies will Klarheit über seine Zukunft schaffen

Olaf Lies (SPD), Umweltminister in Niedersachsen, spricht bei einer Pressekonferenz zum Küsten- und Hochwasserschutz. An diesem Montag will er erklären, ob er wirklich in die Energiebranche wechselt.

Von einer „Flucht“ war bei der Opposition im Landtag die Rede, und durch Niedersachsens SPD liefen regelrechte Schockwellen. Angesichts einer „Spiegel“-Meldung von einem möglichen Wechsel des beliebten Landesumweltministers Olaf Lies (SPD) zum Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) forderte die Staatskanzlei eine Entscheidung bis Montag. Am Sonntag hieß es inoffiziell, dass Lies wohl doch Minister bleiben werde. Am Montag vormittag wollen sich Ministerpräsident Stephan Weil und Lies gemeinsam erklären.

Der Friese Lies war innerhalb der Landes-SPD in relativ kurzer Zeit zum Hoffnungsträger aufgestiegen. In der rot-grünen Koalition unter Weil war Lies zunächst Wirtschaftsminister, in der großen Koalition - wieder angeführt von Weil ­- ist Lies seit November 2017 Umweltminister. Lies gilt als „Menschenfänger“, zugewandt und kontaktfreudig, aber auch fleißig und kenntnisreich. Lies’ Abgang wäre „ein riesiger Verlust“, Lies habe seine Ämter „extrem gut gemacht“, hatte der Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen, Volker Müller, der „HAZ“ gesagt. Beim Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sollte nun Lies Hauptgeschäftsführer werden.

Weil fordert Klarheit

Dass es ernst ist mit dem Angebot, zeigte schon das Statement der Staatskanzlei, Lies möge sich doch bitte entscheiden. Lies soll allerdings Weil schon vor rund zwei Wochen über das Angebot aus der Wirtschaft in Kenntnis gesetzt haben. Bei dem Verband sind unter anderem auch die Energiekonzerne RWE und eon organisiert. Ganz ohne wäre ein Wechsel des Ministers, der für Umwelt und Energie, Bauen und Klimaschutz zuständig ist, nicht - zumal es in Niedersachsen keine offizielle Karenzzeit gibt, also eine verpflichtende„Auszeit“ vor dem Seitenwechsel. „Das hat ein Geschmäckle“, erklärte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Anja Piel. Lies’ bisherige Bilanz sieht die Grüne allerdings anders als die Unternehmerverbände. „Es gibt ständig Ankündigungen und Problembeschreibungen in der Umwelt- und Energiepolitik, aber nur mickrige Ergebnisse“, kritisiert Piel. „Wir fragen uns, ob sich Olaf Lies der Tatsache eigentlich bewusst ist, dass er beim BDEW in Sachen Klimaschutz natürlich mindestens so viel liefern muss, wie er es in Niedersachsen hätte tun müssen“, stichelte Piel weiter.

In größte Schwierigkeiten würde ein Abgang von Lies aber die SPD und damit auch deren Landesvorsitzenden Weil bringen. Lies gilt zusammen mit Innenminister Boris Pistorius als Hoffnungsträger und „Kronprinz“ der Niedersachsen-SPD. Mit Weil hatte Lies sich vor der Landtagswahl 2013 ein packendes Duell um die Spitzenkandidatur geliefert, das Weil parteiintern gewann. Die Spekulationen um Lies werden intern auch so erklärt, dass Lies für sich im Land auf absehbare Zeit keine Perspektive sieht. Weil hat immer wieder erklärt, dass es ihn nicht nach Berlin ziehe. In der SPD-Debatte um den Parteivorsitz im Bund soll Weil sich intern für den Niedersachsen und jetzigen SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil ausgesprochen haben. Der holte zwar seinen Bundestagswahlkreis, gilt aber vielen in der SPD als Parteigewächs ohne jene Qualitäten, die Lies oder Pistorius auf die Waage bringen. Lies selbst müsste sich bei einem Wechsel zwar des Vorwurfs erwehren, mitten in der Arbeit den Bettel hinzuschmeißen. Weil aber müsste sich fragen lassen, wie es dazu kommen konnte.

Grüne: Weil darf nicht länger taktieren

„Ich würde mir wünschen, dass Olaf Lies bleibt“, sagt der Braunschweiger Landtagsabgeordnete Christos Pantazis. Pantazis ist auch Sprecher der regionalen SPD-Abgeordneten. „Olaf Lies wird in der Niedersachsen-SPD gebraucht, nicht nur als Minister, sondern auch als Hoffnungsträger“, so Pantazis. Ministerpräsident Weil dürfe nicht länger taktieren, forderte am Sonntag die Grüne Piel. Er müsse endlich klarstellen, ob er für den SPD-Bundesvorsitz kandidiere. Seinen geplanten Wanderurlaub mit Freunden soll Weil erst einmal abgesagt haben.