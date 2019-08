Stephan Weil zu SPD-Vorsitz: Gehe nicht von Kandidatur aus

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, strebt keinen Wechsel nach Berlin an (Archivbild).

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil plant aktuell keine Kandidatur für den SPD-Vorsitz. „Das steht nicht an, ich erwarte das nicht. Ich gehe davon aus, dass ich nicht kandidieren werde“, sagte er am Montag in Hannover.

Weil hegt keine Ambitionen auf Wechsel nach Berlin

Die Wahrscheinlichkeit, sich doch zu bewerben, sei gering: „Von mir aus kann man diese Diskussion gerne beenden.“ Weil wird seit Wochen als möglicher Kandidat für den SPD-Bundesvorsitz gehandelt. Der 60-Jährige betonte dazu stets, keine Ambitionen auf einen Wechsel nach Berlin zu hegen, wollte sich aber bisher nicht festlegen. dpa