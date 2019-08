Niedersachsen: 277.777 Euro im Lotto gewonnen – und nie abgeholt

Irgendjemand läuft womöglich mit einem Stück Papier in der Tasche durch Niedersachsen, das 277.777 Euro wert ist – und das seit Monaten. Laut Lotto Niedersachsen wurde am 13. März in Niedersachsen die 1. Gewinnklasse der Zusatzlotterie Spiel 77 geknackt – vor fünf Monaten also. Den fälligen Gewinn hat der- oder diejenige bislang nicht abgeholt.

Gewinn nicht abgeholt? Das kommt selten vor

„Es ist eine Seltenheit, dass Hochgewinne nicht sofort abgeholt werden“, heißt es von Lotto Niedersachsen. Eine nachträgliche Kontrolle des Spielscheins kann sich daher möglicherweise lohnen. Der Spielschein für 6aus49 mit den Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 trägt die Losnummer 5597372 und wurde in einer Annahmestelle im Landkreis Lüneburg abgegeben. red