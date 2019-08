Ein 44-Jähriger wurde bei dem Unfall am Bein verletzt (Symbolbild).

Bergen. Auf dem Fußweg erfasste der Wagen einen 44-jährigen Mann, der am Bein verletzt wurde. Der Fahrer fuhr nach dem Zusammenstoß weiter.

Ein Unbekannter ist mit seinem Auto in Bergen (Kreis Celle) auf den Fußweg gekommen und hat dabei einen Fußgänger verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, geriet das Fahrzeug nach den bisherigen Erkenntnissen in der Nacht ins Schleudern.

Auto erfasst Fußgänger in Celle

