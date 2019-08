Temperaturen von 30 Grad am Wochenende erwartet

Sonnenschein und blauer Himmel: Im Norden Deutschlands kehrt am Wochenende der Hochsommer zurück. In Niedersachsen werden Temperaturen von 30 Grad oder mehr erwartet – auch in unserer Region wird es knackig heiß.

Auch an den Küsten wird es heiß

Laut der Prognose werden am Samstag und Sonntag an den Küsten die Temperaturen auf bis zu 25 Grad Celsius ansteigen. Vereinzelt könne es laut dem Sprecher am Wochenende zu Schauern kommen – die Wahrscheinlichkeit sei aber gering. Das Gewitterrisiko ist in und um den Harz am höchsten.

Blauer Himmel, leichtes Lüftchen

Ansonsten können sich Menschen in Norddeutschland größtenteils auf einen blauen Himmel freuen. „Die einzelnen Wolken trüben den Sonnenschein kaum“, so der Sprecher. Nachts liegen die Temperaturen bei etwa 15 bis 17 Grad Celsius auf dem Festland und bei bis zu 19 Grad Celsius an den Küsten, so die Prognose.

Für die kommende Woche sind ähnlich hohe Temperaturen angekündigt – dann könnte das Thermometer sogar auf bis zu 32 Grad klettern.