Ein bisschen Staatsanwalt geht immer

Entspannt sitzt Stefan Birkner in einem Dachrestaurant in Hannovers Innenstadt. Ziemlich weit oben sozusagen.

Es gab wahrlich schon schlechtere Zeiten für den FDP-Fraktionsvorsitzenden im niedersächsischen Landtag und FDP-Landesvorsitzenden. Vor wenigen Wochen kam nach hartnäckigem FDP-Bohren heraus, dass bei der Polizei in Celle eine Maschinenpistole fehlt. In einer Sondersitzung des Innenausschusses musste Minister Boris Pistorius (SPD) auch Stellung zu Aktenpannen beim Landeskriminalamt nehmen. Besser kann es für eine Opposition kaum laufen. „Wieviel Chaos verantwortet Minister Pistorius?“, fragte Birkner die Regierung.

Mit Stress und Pannen im Regierungslager beschäftigen sich Birkner und die FDP naturgemäß lieber als mit eigenen Problemen. Nach der Landtagswahl 2017 im Oktober hatte die klare Absage der FDP an eine „Ampel“ mit SPD und Grünen parteiintern einiges Rumoren ausgelöst. Schließlich wären bestimmt zwei Ministerien drin gewesen.

Der frühere FDP-Bundestagsabgeordnete Patrick Döring aus Hannover, immerhin Ex-Generalsekretär der Partei, hatte seinerzeit die guten Erfahrungen mit Grünen und SPD im Rat der Stadt Hannover gelobt. Prompt war vom Krach in der FDP die Rede. Er unterstütze Birkners Kurs, stellte Döring schnell klar. Stadt und Land, das seien verschiedene Dinge. „Das Wasser ist die Oker runtergeflossen“, sagt dazu der Braunschweiger FDP-Landtagsabgeordnete Björn Försterling. Auch die Braunschweiger galten seinerzeit als offen für Ampel-Verhandlungen. „Das Ziel ist, dass wir 2022 wieder in die Regierungsverantwortung kommen“, sagt Försterling. Nach der nächsten Landtagswahl wolle die FDP wieder mitregieren, betont auch Birkner, oben auf dem Dach.

In der Oppositionsrolle ist die FDP jedenfalls ziemlich auf Touren gekommen. Wie eine gut geölte Maschine halten parlamentarische Anfragen von FDP--Abgeordneten die Koalition von SPD und CDU auf Trab. Stefan Birkner tritt als Sachwalter von Seriosität und Bürgerlichkeit auf.

Der Jurist, frühere Verwaltungsrichter und Staatsanwalt hatte es in der schwarz-gelben Koalition in Niedersachsen erst zum Staatssekretär und dann zum Umweltminister gebracht. Von dieser Erfahrung profitiert er. Ob zu viele Wölfe im Land oder zuwenig Geld bei der Nord-LB – Birkner kann problemlos zuspitzen. „Sie haben die Einschläge noch nicht wahrgenommen“, spottete er im Landtag Richtung SPD-CDU-Koalition. Da klatschen dann auch die Grünen heftig. Das kategorische Nein zur „Ampel“ von 2017 hält Birkner immer noch für richtig. Seinerzeit hätten die Grünen mit der SPD regiert, sagt er, in einer Ampel wäre die FDP seinerzeit sozusagen in eine bestehende Regierung eingetreten. „Wir müssen unser Verhältnis zu den Grünen klären“, sagt Birkner zur Gegenwart. Denn im Hintergrund wartet die Chance auf ein mögliches Dreierbündnis unter Einschluss der Grünen nach der Wahl 2022.

Dass die Grünen in Niedersachsen ein linker Landesverband sind, weiß Birkner natürlich. Mit der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Anja Piel tritt er trotzdem gern auf, mit Kritik gegen das neue niedersächsische Polizeigesetz etwa oder zur Freigabe von Cannabis. Opposition verbindet eben. Als Birkner und Piel gemeinsam im Foyer des Landtags eine Verfassungsklage gegen das neue niedersächsische Polizeigesetz in den Raum stellten, wussten beide, dass ihre Fraktionen die dazu nötige Stimmenzahl von Abgeordneten gar nicht zusammenbekommen würden. Beide appellierten treuherzig an SPD und CDU, die Oppositionsrechte zu stärken. Das war die Aufforderung, mit „Leihstimmen“ eine Überprüfung des Gesetzes vor dem Staatsgerichtshof zu ermöglichen. Birkner war es auch, der im Fall eines aufgeflogenen V-Mannes in der Göttinger Uniszene punktgenau den Rücktritt von Verfassungsschutzpräsidentin Maren Brandenburger forderte. Der Rücktritt kam dann auch.

Das Zweckbündnis mit den Grünen läuft. Das Verhältnis zum Ex-Partner CDU ist dagegen schwierig geworden – wie das halt so ist. Sowohl mit CDU, SPD als auch Grünen würde sich die FDP prinzipiell aber wohl zusammenraufen können. Mit der AfD dagegen nicht. Für die Verfassungsklage gegen das Polizeigesetz beim niedersächsischen Staatsgerichtshof war Birkner ursprünglich bereit gewesen, sich auch auf Stimmen der AfD zu stützen. „Das wäre ja kein politischer Schulterschluss, sondern eine Abwägungsentscheidung“, sagt er. Nach einer umstrittenen AfD-Demonstration parallel zu einem „Tag der offenen Tür im Landtag“ am Wochenende gilt das so nicht mehr. Es werde kein gemeinsames Vorgehen geben, stellte Birkner am Dienstag klar.