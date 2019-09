Ein Niedersachse will das SPD-Rennen machen

Boris Pistorius (SPD), Innenminister von Niedersachsen, verteilt Äpfel in der Innenstadt von Hannover. Pistorius hat den Oberbürgermeister-Kandidaten der SPD für die Stadt Hannover im Wahlkampf unterstützt. Pistorius selbst will Vorsitzender der SPD werden.

Was für eine Frage. „Mit viel Vorfreude“ gehe er in die Regionalkonferenzen um den SPD-Vorsitz, sagt Boris Pistorius am Dienstag Mittag am Telefon. Er möge Wettbewerb. Und dann fügt Niedersachsens Innenminister noch einen Satz an, der Boris-Beobachter ebenfalls nicht überrascht. „Ich bin auf Betriebstemperatur“, verspricht Pistorius.

Ursprünglich war der SPD-Mann mit einer flapsigen Bemerkung allenfalls halb ins SPD-Rennen eingestiegen. „Wenn es die einzigen Bewerber wären, würde ich mir überlegen, auch anzutreten“, hatte er zu Spekulationen um ein Bewerberduo aus Gesine Schwan und Kevin Kühnert gesagt.

Später verdichteten sich dann Gerüchte, dass Pistorius mit einer Partnerin – der sächsischen Integrationsministerin Petra Köpping – im Team antreten wolle. Dass fast zeitgleich doch noch Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz seinen Hut in den Ring warf, nahm der Osnabrücker Pistorius gelassen. „Wenn sich im Leben bestimmte Weichenstellungen ergeben muss man sich entscheiden“, meinte er.

Vom OB zum Innenminister

Das hatte Pistorius auch 2013 so gehalten, als der neue Ministerpräsident und Ex-Oberbürgermeister Stephan Weil den Osnabrücker OB Pistorius in seine Regierung holte. Seinen Ruf als zupackend, pragmatisch und bürgernah hat der Jurist Pistorius seitdem bestätigt. Pistorius musste nicht nur die große Flüchtlingswelle 2015 managen, sondern sich auch mit islamistischer Terrorgefahr herumschlagen. Pistorius war es auch, der 2017 zwei islamistische Gefährder nach einem bis dahin nicht angewandten Paragrafen des Aufenthaltsgesetzes aus Niedersachsen abschieben ließ – und bundesweit Schlagzeilen machte.

Dass Innenminister ein Posten mit Risiken ist, dürfte Pistorius klar gewesen sein. Schließlich arbeitete er einst im Ministerbüro von Landesinnenminister Gerhard Glogowski (SPD) und war auch dessen persönlicher Referent. Und nicht alles lief glatt unter Pistorius. Über eine V-Mann-Affäre an der Uni Göttingen etwa verlor er seine Verfassungsschutzpräsidentin. Bei der Polizei in Celle kam eine Maschinenpistole abhanden, und beim Landeskriminalamt wurde offenbar teilweise lax mit vertraulichen Akten umgegangen.

Der „rote Sheriff“, als der Pistorius in Porträts schon mal bezeichnet wird, passt als Etikett allerdings nicht wirklich. In der Debatte um Flüchtlingskriminalität etwa sind ihm populistische Töne zuwider, und der AfD im Landtag empfahl er genervt eine „Angsttherapie“. Wird er angegriffen, neigt Pistorius dazu, Grüne und FDP ihre begrenzte Macht spüren zu lassen - manchmal ein Ritt auf der Rasierklinge. Er kann aber auch über seinen Schatten springen. Mit dem früheren Innenminister Uwe Schünemann (CDU) gab Pistorius eine gemeinsame Pressekonferenz zum neuen Polizeigesetz im Innenministerium. Nach dem Tod seiner Frau ist Pistorius mittlerweile mit Niedersachsens Migrationsbeauftragter Doris Schröder-Köpf (SPD) zusammen.

Mit 16 in die SPD

Es gibt Leute, die vermuten, dass Pistorius bei allen Herausforderungen das Amt des Innenministers nach sechs Jahren vielleicht nicht mehr so aufregend vorkommt. Seine Parteiverbundenheit sitzt allerdings tief. Pistorius trat schon mit 16 Jahren in die SPD ein. „Meine Eltern waren Sozialdemokraten“, sagt er. Es sei die Zeit von Willy Brandt und Helmut Schmidt gewesen. Insbesondere Brandts Bildungspolitik bewunderte Pistorius, auch die Ostpolitik. „Wir müssen uns wieder um die mehr kümmern, die 40 Stunden in der Woche arbeiten“, sagt er zur Malaise der SPD, die Leuten wie Pistorius wohl oft zu abgehoben und verkopft daherkommt. „Man frischt natürlich die inhaltlichen Positionen auf“, sagt er zu seiner Vorbereitung auf die Konferenzen. Überraschungen sind da nicht ausgeschlossen. So war Pistorius einst bei der Bezirksregierung Weser-Ems auch für Schulfragen zuständig.

Auf der Berliner Bühne ist Pistorius schon länger präsent. Für die Bundes-SPD trat er zur SPD-Innenpolitik auf. Zwischen ihm und Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies, den starken Männern hinter Weil, soll es eine diskrete Absprache geben: Pistorius nutzt das Spielfeld Bund, Lies bleibt im Land. Pistorius will im Fall seiner Wahl zum SPD-Chef das Innenministerium in Hannover verlassen. Auf der großen Bühne Berlin wäre er dann endgültig angekommen.