Wechselhaftes Wetter am Wochenstart in Niedersachsen

Zum Start der Woche wird in Niedersachsen und Bremen ein Wechselspiel von Sonne und Wolken erwartet. Im Süden Niedersachsens kann es bei Temperaturen von 13 bis 15 Grad zudem regnerisch werden, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag mitteilte.

Am Dienstag wird es schmuddelig

In Bremen und an der Küste liegen die Höchstwerte bei 17 Grad. Am Dienstag wird es dann schmuddelig: Menschen in Teilen Niedersachsens und Bremen müssten sich auf Schauer und viel Wind einstellen, so der DWD. Im Norden Niedersachsens wird es am Mittwoch voraussichtlich heiter, im Südwesten eher bewölkt bei Höchstwerten von 15 bis 17 Grad. dpa