Linke beklagen Mietenexplosion in Niedersachsen

An einer Baustelle in Hannover steht ein Verkehrsschild. Die Linke fordert mehr Anstrengungen für mehr Wohnungen.

Entschiedenes Gegensteuern von Landes- und Bundesregierung in Sachen Mieten hat die Partei „Die Linke“ Niedersachsen gefordert.

„Die Mieten explodieren“, sagte die Linken-Landesvorsitzende Heidi Reichinnek aus Osnabrück bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Bundestagsabgeordneten Victor Perli aus Wolfenbüttel. Dabei seien längst nicht nur Ballungsräume betroffen. Nach einer Aufstellung, die Perli auf Basis einer Bundestagsanfrage vorlegte, verzeichnet Wolfsburg seit 2012 eine Mietpreissteigerung von 63,1 Prozent. Braunschweig folgt mit 45,3, danach Hannover mit 42,4. Den günstigsten Wert hat Salzgitter mit 11,2. Am höchsten waren die Angebotsmieten laut Perli 2018 in Lüneburg und Göttingen. Basis der Anfrage sind die 14 größten Städte in Niedersachsen nach Einwohnerzahl. Auch in kleineren Städten wie Delmenhorst und Garbsen seien die Mieten seit 2012 um ein Drittel gestiegen.

„Es wird viel geredet, aber die Folgen des Abstiegs sind nicht gestoppt“, sagte Perli zum Sozialwohnungsbestand in Niedersachsen. Auch die Mietpreisbremse habe keine Wirkung entfaltet. Die aktuellen Mieten sollten als Sofortmaßnahme für fünf Jahre eingefroren werden, so die Niedersachsen-Linke. Die Linken fordern außerdem das Gründen einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft. Enteignungen schließen sie ausdrücklich nicht aus. Dies solle aber nicht Privateigentümer treffen, hieß es.

Nach einem Wohnungsmarktbericht, den Bauminister Olaf Lies (SPD) im Juli vorgestellt hatte, fehlen zwischen Harz und Heide bis 2025 laut Prognose exakt 17.863 Wohnungen. Die Landesregierung will mit einer Fördersumme von 400 Millionen Euro den sozialen Wohnungsbau ankurbeln. Bis 2023 sollen mit Finanzhilfen des Bundes insgesamt 1,7 Milliarden Euro für den geförderten Wohnungsbau bereitgestellt werden. Bis 2030 sollen in Niedersachsen rund 40.000 neue Sozialwohnungen gebaut werden. Perli kritisierte, dass der Bund seinen Haushaltsansatz kürzen wolle.