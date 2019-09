Harz: Unbekannte vergiften sechs Huskys, ein Tier stirbt

Ein Zettel warnt in einem Park vor Giftködern. Einen aktuellen Fall meldet die Polizei in Göttingen.

Sieber. Die Polizei vermutet, dass die präparierten Köder am vergangenen Wochenende unbemerkt auf dem heimischen Grundstück der Hunde ausgelegt wurden.

Im Herzberger Ortsteil Sieber (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte nach sechs Siberian Huskys mit präparierten Ködern vergiftet. Das berichtet die Polizei Göttingen. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Wann und wo die Tiere das Gift aufgenommen haben, ist zurzeit noch unklar, so die Polizei. Im Moment nehmen die Ermittler an, dass die Köder am vergangenen Wochenende unbemerkt auf dem heimischen Grundstück ausgelegt worden sein könnten.

Am Sonntagmorgen zeigten einige Hunde plötzlich ein auffälliges Verhalten, fingen an zu krampfen, lagen auf der Erde oder hatten erhöhten Speichelfluss. Die besorgte Besitzerin brachte ihre Tiere daraufhin sofort in eine Tierklinik nach Osterode (Landkreis Göttingen). Hier durchgeführte Untersuchungen bestätigten den schlimmen Verdacht.

Ein Tier stirbt, ein weiteres ist in einem kritischem Zustand

Für einen Husky kam jede Hilfe zu spät. Er starb. Ein Hund befindet sich aktuell noch in kritischem Zustand. Während zwei Tiere bereits wieder zu Hause sind, werden zwei weitere zurzeit noch ärztlich betreut. Sie sind nach derzeitigem Stand aber nicht gefährdet und können voraussichtlich bald entlassen werden.

Die Polizeistation Herzberg hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen. Angesichts des Vorfalls raten die Beamten Hundebesitzern in der Ortschaft Sieber zu besonderer Vorsicht. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon (05521) 920010 entgegengenommen.