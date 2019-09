Wildkatzen sind in Niedersachsen auf dem Vormarsch

In Niedersachsens Wäldern breiten sich Wildkatzen immer weiter aus. Im Nordosten konnten neue Bestände der Raubtiere nachgewiesen werden. „Die Ausbreitung findet jetzt statt, nächstes Jahr werden es wohl noch mehr sein“, sagte Andrea Krug vom Bund für Umwelt- und Naturschutz (Bund).

Für das Ökosystem hat das nur positive Auswirkungen, sagt Bund-Wildkatzenexperte Axel Wieland unserer Zeitung. „Die Katzen ernähren sich zu 80 Prozent von Mäusen“, erklärt er. Die Artenvielfalt werde durch sie also in keiner Weise bedroht. Und auch auf den Luchs, der auch im Harz zu finden ist, hätten die Wildkatzen keine negativen Auswirkungen. „Sie leben einfach in einer Co-Existenz“, sagt Wieland.

Nachgewiesen wurden die neuen Bestände mit sogenannten Lockstöcken, die von Januar bis April in ausgewählten Wäldern aufgestellt und mit Baldrian präpariert worden waren. Da der Geruch dem Sexuallockstoff der Wildkatzen ähnelt, reiben sich die Tiere an ihnen und hinterlassen Haarspuren. So konnten etwa im Landkreis Lüchow-Dannenberg mindestens neun Katzen nachgewiesen werden. Im Vorjahr war es nur ein einzelnes Exemplar. Die Wildkatze steht auf der Roten Liste der bedrohten Arten und war nach Andrea Krugs Angaben in Niedersachsen fast ausgestorben. Auch wenn sich die Population erholt, sterben viele der Tiere nach wie vor im Straßenverkehr. Abhilfe könnten laut Wieland Grünstreifen über Straßen schaffen – das komme auch vielen anderen Arten zu Gute.

Obwohl sie zeugungsfähige Nachfahren haben können, paaren sich Wildkatzen selten mit Hauskatzen. „Nur etwa 4 Prozent der Wildkatzen sind Hybriden“, sagt Wieland. Damit das so bleibe, sollten Katzenbesitzer ihre Tiere kastrieren lassen. In Bad Harzburg können Interessierte Wildkatzen im Nabu-Wildkatzen-Erlebniszentrum beobachten.