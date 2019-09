Region: Tausende zu Demos für mehr Klimaschutz erwartet

Hannover. Dem Aufruf zum globalen Klimastreik der Fridays-for-Future-Bewegung wollen am Freitag Tausende folgen. Auch in unserer Region sind Aktionen geplant.

Mehrere Gewerkschaften, städtische Einrichtungen und auch kirchliche Stellen unterstützen den Protest. Fridays-for-Future erwartet weltweite Demonstrationen. Die Bewegung fordert von der Politik, alles dafür zu tun, dass die Emissionen von Treibhausgasen so schnell wie möglich erheblich reduziert werden. In vielen niedersächsischen Städten sind Demonstrationen geplant. In Braunschweig ist eine große Demonstration geplant, ebenso in Wolfsburg. Los geht der Streik um 10 Uhr mit diversen Kundgebungen und Veranstaltungen.

Verkehrsbehinderungen in Braunschweig

Wie die BSVG für Braunschweig mitteilt, kommt es in der Braunschweiger Innenstadt zu Einschränkungen im Bus- und Stadtbahnverkehr. In der Zeit von 11.15 bis 15 Uhr umfahren die Busse der Linien 411, 413, 416, 418, 422, 443 in beiden Richtungen die Innenstadt über Güldenstraße, Friedrich-Wilhelm-Straße und Waisenhausdamm, Bohlweg, Georg-Eckert-Straße, Kastanienallee und Altewiekring.

Die zentrale Bushaltestelle „Rathaus“ wird in beiden Fahrtrichtungen an die Haltestelle „Schloss“ in Höhe der Straßenbahnhaltestelle verlegt. Hier erfolgt auch der Übergang zu der Stadtbahn.

Außerdem können die Haltestellen „Altstadtmarkt“, „Münzstraße“, „Staatstheater“, „Kasernenstraße“ und „Jasperallee, (411), „Packhof“, Hintern Brüdern“ sowie „Güldenstraße“ (413) und „Südstraße“ (413) in dieser Zeit nicht bedient werden.

Die Regiobuslinien 450, 480 und 560 fahren vom Radeklint über Güldenstraße zum Europaplatz, End- und Starthaltestelle, und zurück über die gleiche Strecke. Die Regiobuslinie 420 verkehrt in der Zeit zwischen Wolfenbüttel Bahnhof und Hauptbahnhof Braunschweig. Fahrgäste werden gebeten, zwischen Rathaus und Hauptbahnhof die Straßenbahnlinien 1 und 5 zu nutzen. Die Straßenbahnlinien fahren auf den regulären Linienwegen. Es kann aber zu Einschränkungen und Verzögerungen kommen. Fahrgäste werden gebeten, sich vor Ort, über www.bsvg.net und den Telefonischen Kundendienst, Tel: (0531) 383 2050 rechtzeitig zu informieren.

Die Kirche hat sich für den Streik ausgesprochen

Die evangelisch-lutherische Landeskirche Hannover hatte bei Kirchengemeinden und kirchlichen Einrichtungen für den Streik geworben. Auch die evangelisch-lutherische Kirche in Oldenburg rief zu Aktionen, Gottesdiensten und Andachten auf. In Göttingen forderte die Organisation Parents-for-Future alle Erwachsenen, Organisationen und Unternehmen auf, auf die Straße zu gehen.

Gewerkschaften unterstützen den Streik

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Niedersachsen hatte den Schulen vorgeschlagen, dienstkonforme Möglichkeiten zur Teilnahme am Streik zu prüfen. Auch die Gewerkschaft Verdi unterstützt Aktionen für mehr Klimaschutz. Sie rief dazu auf, sich außerhalb der Arbeitszeit zu beteiligen.