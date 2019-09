Oldenburg: Patientenmörder Niels Högel hält an Revision fest

Oldenburg. Der frühere Krankenpfleger war Anfang Juni vom Landgericht Oldenburg wegen Mordes in 85 Fällen verurteilt worden. Nun will er in Revision gehen.

Der zu lebenslanger Haft verurteilte Patientenmörder Niels Högel (42) hält an einer Revision gegen das Urteil fest. Seine Verteidigerin Kirsten Hüfken bestätigte am Dienstag in Oldenburg einen entsprechenden NDR-Bericht. „Es wird eine Revisionsbegründung abgegeben werden“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Falls die Revision zugelassen wird, muss der Bundesgerichtshof über mögliche Rechts- und Verfahrensfehler in dem Prozess befinden.

Högel wurde wegen 85-fachen Mordes verurteilt

Der frühere Krankenpfleger war Anfang Juni vom Landgericht Oldenburg wegen Mordes in 85 Fällen verurteilt worden. In 15 Fällen wurde er aus Mangel an Beweisen freigesprochen. In einer bundesweit einmaligen Mordserie zwischen 2000 und 2005 hatte er Patienten auf Intensivstationen in Oldenburg und Delmenhorst umgebracht.

Auch Nebenkläger legt Revision ein

Högel kündigte die Revision wenige Tage nach dem Urteil fristgerecht an. Die schriftliche Urteilsbegründung wurde vom Landgericht Ende August verschickt, wie eine Sprecherin sagte. Seitdem läuft eine vierwöchige Frist, um den Widerspruch schriftlich zu begründen. Auch ein Nebenkläger hat Revision eingelegt.

Patientenmörder muss in anderen Prozessen nicht aussagen

Solange die Revision läuft, ist das Urteil gegen Högel nicht rechtskräftig. Er muss deshalb nicht als Zeuge in anderen Prozessen zu seinem Fall aussagen. In Delmenhorst sind vier Klinikmitarbeiter wegen Totschlags durch Unterlassen angeklagt. dpa