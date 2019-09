Todesopfer bei Unfall mit drei Lkw auf A2 bei Magdeburg

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochvormittag musste die Autobahn 2 zwischen Berlin und Hannover voll gesperrt werden. Nach ersten Informationen der Polizei waren nahe dem Rastplatz Krähenberge Nord bei Magdeburg in Richtung Hannover drei Lkw ineinander gefahren. Nachdem sich ein Stau gebildet hatte, konnte ein Lkw nicht mehr rechtzeitig bremsen, krachte in das Stauende und schob den Lkw vor ihm auf einen Autotransporter.

Probleme bei Anfahr – Rettungsgasse fehlte

Während der Fahrer des aufgefahrenen Lasters noch im Unfallwrack verstarb, kamen die Fahrer der anderen Lkw mit Verletzungen davon. Die Feuerwehr brauchte über eine Stunde um das Todesopfer zu bergen. Probleme gab es auch bei der Anfahrt der Rettungskräfte. Nach Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr fehlte wieder eine Rettungsgasse, so dass wertvolle Zeit verloren ging.

Verkehr staut sich in Richtung Hannover

Gegen 11.30 Uhr konnte die Autobahnpolizei eine Spur freigeben. Die anderen beiden Fahrspuren bleiben wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten aber bis auf weiteres voll gesperrt. Der Verkehr in Richtung Hannover staut sich deshalb auf mehrere Kilometer. Auch die Umleitungsstrecken sind überlastet - ähnlich, wie bei dem Unfall auf der A2, bei dem Salpetersäure auslief.