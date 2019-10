Zum Ferienstart wird das Wetter in Niedersachsen wechselhaft

Der goldene Oktober lässt in Niedersachsen noch auf sich warten: Zum Start in die Herbstferien am Mittwoch bleibt das Wetter wechselhaft. „Der große Sturm ist vorbei, an der Küste wird es aber noch windig“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg.

Erwartet werde ein Wechselspiel aus Sonne, Wolken und Regen. An der Küste kann es auch Sturmböen und Gewitter geben.

Am Tag der Deutschen Einheit lässt der Wind dann auch dort nach. Am Donnerstag wird es im Harz und Emsland stark bewölkt, vereinzelt kann es auch Schauer geben. An der Elbe wird das Wetter freundlicher: „Am Donnerstag gibt es sogar eine Handvoll Sonnenstunden.“

Die Temperaturen in Niedersachsen und Bremen liegen an beiden Tagen bei etwa 14 Grad.