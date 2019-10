42-Jähriger droht in Hildesheim mit Handgranate

Ein 42-Jähriger hat in Hildesheim damit gedroht, in seiner Wohnung eine Handgranate zu zünden. Der Mann hatte am Dienstagabend zunächst mit seiner Lebensgefährtin gestritten und sich daraufhin in seiner Wohnung eingeschlossen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Mann greift Polizisten an

Die 36 Jahre alte Frau verließ dann die Wohnung und rief die Polizei. Ihr neunjähriger Sohn war zu dem Zeitpunkt noch in der Wohnung. Als die Beamten samt Verstärkung eintrafen, beschimpfte der Mann die Polizisten im Hausflur, warf mit einer Bierflasche nach ihnen und zog sich dann immer wieder zurück. Er drohte dabei zudem mehrmals, eine Handgranate zu zünden. Schließlich ließ er den Jungen aus der Wohnung.

Keine Handgranate gefunden

Am Ende gelang es Beamten eines mobilen Einsatzkommandos, den aggressiven Mann zu überwältigen und ihn mit zur Wache und in Gewahrsam zu nehmen. Eine Handgranate fand die Polizei in der Wohnung nicht. dpa