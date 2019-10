Weil ist zu Gast in größter Moschee Südostasiens

Zum Abschluss seiner Südostasien-Reise hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil am Freitag ein besonderes Gotteshaus besucht: die größte Moschee in der Region. Der SPD-Politiker schaute sich in der Istiqlal-Moschee in der indonesischen Hauptstadt Jakarta um.

Ein Gotteshaus der Superlative

In dieser haben etwa 120 000 Menschen Platz, sie gilt als eines der Wahrzeichen im Zentrum Jakartas. „Es ist eine riesige Religionsstätte“, sagte Weil der Deutschen Presse-Agentur. Er hatte allerdings auch ein wenig Pech, denn ein Teil des vorgesehenen Programms fiel dem Verkehrschaos in der Millionenmetropole zum Opfer. Groß-Imam Nasaruddin Umar, bei dem Weil sich zum Gespräch angemeldet hatte, musste kurzfristig absagen: „Er ist leider heute Morgen im Stau stecken geblieben.“ Das Bauwerk werde zudem gerade saniert. „Einige Teile sind gerade eine Baustelle.“

Niedersächsische Wirtschaftsdelegation besucht Singapur und Indonesien

Insgesamt habe ihn die Istiqlal-Moschee aber fasziniert, betonte Weil: „Das Gebäude war schon sehr eindrucksvoll.“ Der niedersächsische Regierungschef war seit dem vergangenen Wochenende mit einer Wirtschaftsdelegation in Südostasien unterwegs. Zunächst gab es mehrere Termine in Singapur, Mitte der Woche reiste Weil dann nach Indonesien weiter. Am Freitagabend sollte es zurück nach Hannover gehen.