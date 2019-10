Bei Oberbürgermeisterwahl in Hannover zeichnet sich Dreikampf ab

Das Neue Rathaus der Stadt. Am 27. Oktober wird in Hannover ein neuer Oberbürgermeister gewählt (Archivbild).

Hannover. Erstmals in der Nachkriegszeit droht der SPD eine Niederlage bei der OB-Wahl in Hannover. Drei Bewerbern werden Chancen auf den Chefposten eingeräumt.

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Hannover zeichnet sich am Sonntag ein Dreikampf zwischen den Kandidaten von SPD, CDU und Grünen ab. Der SPD droht zum ersten Mal in der Nachkriegszeit eine Niederlage, wie eine Umfrage vom vergangenen Wochenende ergab. Diese sah den SPD-Kandidaten Marc Hansmann hinter dem erstplatzierten CDU-Kandidaten Eckhard Scholz und dem Grünen-Politiker Belit Onay nur auf Platz drei. Erwartet wird, dass der Gewinner erst nach einer Stichwahl in zwei Wochen feststeht.

Die vorzeitige Wahl war nach dem Rücktritt des in die sogenannte Rathausaffäre verstrickten Oberbürgermeisters Stefan Schostok (SPD) nötig geworden. Die Staatsanwaltschaft hatte Ende April Anklage wegen schwerer Untreue gegen Schostok, seinen damaligen Bürochef und den suspendierten Kultur- und früheren Personaldezernenten erhoben. Es geht um rund 64.000 Euro an Zuschlägen für den Bürochef und den früheren Feuerwehrchef. Schostok soll laut Anklage von der Unzulässigkeit der Zulagen erfahren haben, ohne deren Zahlung zu stoppen. Ob und wann es zu einem Prozess kommt, ist noch offen.

Bezahlbarer Wohnraum auch in Hannover Mangelware

Thematisiert wurde die Affäre im Wahlkampf kaum – Wohnen, Bildung, den sozialen Zusammenhalt sowie Klima und Verkehr haben die Kandidaten ins Zentrum gerückt. Bezahlbarer Wohnraum ist wie in allen Metropolen auch in der Landeshauptstadt Mangelware, ebenso wie Krippenplätze. Kontrovers sind die Standpunkte der Kandidaten am ehesten in der Verkehrspolitik. Rund 406.000 Einwohner sind wahlberechtigt, 40.500 davon hatten bislang Briefwahl beantragt.

Die SPD geht mit dem Stadtwerke-Vorstand Hansmann (49) ins Rennen, der zuvor Kämmerer der Stadt und Ratsmitglied war. Er bringt die größte Rathauserfahrung mit, die Umfrage sah ihn bei 23 Prozent. CDU-Herausforderer ist der parteilose Ex-Vorstandschef von Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover, Scholz (56). Die Umfrage sah ihn mit 28 Prozent auf Platz eins. Vom Höhenflug der Grünen profitiert der grüne Landtagsabgeordnete Belit Onay (38), der als Ratsmitglied ebenfalls Rathausluft geschnuppert hat. Nach der Umfrage kam er mit 26 Prozent auf Platz zwei. Den AfD-Kandidaten Joachim Wundrak, ein früherer Luftwaffengeneral, sah die Befragung bei 7 Prozent.

Landespolitik beobachtet Wahl intensiv

Angesichts der knappen Umfragewerte und dem drohenden SPD-Verlust wird die Oberbürgermeisterwahl auch intensiv von der Landespolitik beobachtet. Für CDU oder Grüne scheint ein enormer Punktsieg gegenüber der SPD greifbar.

So hat sich Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der bis zu seinem Wechsel in die Staatskanzlei 2013 Oberbürgermeister von Hannover war, zuletzt mehrmals für Hansmann stark gemacht. „Ich werbe aus persönlicher Überzeugung für Marc Hansmann als nächsten OB von Hannover“, sagte Weil am Freitag der dpa. „Ich kenne das Amt und Marc Hansmann jeweils sehr genau.“ Hansmann sei kompetent und erfahren. „Vor allem aber liegt ihm Hannover sehr persönlich am Herzen.“ dpa