27.10.2019, Niedersachsen, Hannover: Wahlhelferinnen beginnen mit der Auszählung der Stimmzettel der Oberbürgermeisterwahl. In Hannover wurde ein neues Stadtoberhaupt gewählt.

Hannover. Im ersten Wahlgang am Sonntag setzten sich die Bewerber von CDU und Grünen für die Stichwahl in zwei Wochen durch.

SPD verliert Oberbürgermeister-Amt in Hannover nach 70 Jahren

Die SPD stellt erstmals seit mehr als 70 Jahren nicht mehr den Oberbürgermeister von Hannover. Im ersten Wahlgang am Sonntag setzten sich der Grünen-Kandidat Belit Onay und der CDU-Bewerber Eckhard Scholz fast gleichauf für die Stichwahl in zwei Wochen durch.

Die SPD landet auf Platz Drei

Dies stand am Abend nach Auszählung eines Großteils der Wahlbezirke fest. Der Sozialdemokrat Marc Hansmann kam auf Rang drei. Auslöser der vorzeitigen Wahl in Hannover war die Rathausaffäre. Wegen seiner Verstrickung in die Affäre um unzulässige Gehaltszuschläge für Spitzenbeamte war der bisherige Oberbürgermeisters Stefan Schostok (SPD) Ende April zurückgetreten.

Vorwurf an Schostok: schwere Untreue

Zuvor hatte die Staatsanwalt Anklage wegen schwerer Untreue gegen Schostok, seinen damaligen Bürochef und den suspendierten Kultur- und früheren Personaldezernenten erhoben. Es geht um unrechtmäßige Zulagen für den Bürochef sowie den früheren Feuerwehrchef. Schostok soll laut Anklage davon erfahren haben, ohne diese zu stoppen. Ob und wann es zu einem Prozess kommt, hat das Landgericht noch nicht entschieden.

Thematisiert wurde die Rathausaffäre im Wahlkampf kaum

Thematisiert wurde die Affäre im Wahlkampf kaum – Wohnen, Bildung, den sozialen Zusammenhalt sowie Klima und Verkehr hatten die Kandidaten ins Zentrum gerückt. Kontrovers wurde vor allem die Verkehrspolitik und eine mögliche Einschränkung des Autoverkehrs diskutiert. Rund 402 000 Einwohner waren wahlberechtigt, darunter auch 16- und 17-Jährige.