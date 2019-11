Im Stundentakt von Braunschweig nach Gifhorn ab Ende 2020

Alle notwendigen Genehmigungen liegen vor, die Klagefristen sind abgelaufen. Dem zweiten Gleis am Bahnhof in Rötgesbüttel im Kreis Gifhorn steht nichts mehr im Wege. Laut Regionalverband Großraum Braunschweig, der für den öffentlichen Nahverkehr in unserer Region zuständig ist, kann gebaut...