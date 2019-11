Vernehmung von deutschem IS-Kämpfer im Irak womöglich geplatzt

Im Terrorprozess gegen den mutmaßlichen IS-Deutschlandchef Abu Walaa wird es möglicherweise nicht mehr zur Zeugenvernehmung eines im Irak inhaftierten deutschen Kämpfers kommen. Auf ein deutsches Rechtshilfeersuchen hin hätten die irakischen Behörden mitgeteilt, dass der Zeuge dort unbekannt sei, teilte ein Sprecher des Oberlandesgerichts Celle mit.

Gericht will nachforschen

Da das Gericht über anderslautende Erkenntnisse verfügt, wolle es nachhaken, ob der Zeuge, der mutmaßlich von Abu Walaa radikalisiert wurde, sich nicht doch im Irak befindet. Angedacht gewesen war, den Zeugen per Video zu vernehmen oder einen der Richter für eine Befragung in den Irak zu schicken.

Menschen in Hildesheim radikalisiert

Der Iraker Abu Walaa und vier Mitangeklagte müssen sich in Celle seit mehr als zwei Jahren wegen Unterstützung und Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat verantworten. Sie sollen junge Menschen insbesondere im Ruhrgebiet und im Raum Hildesheim islamistisch radikalisiert und in die IS-Kampfgebiete geschickt haben.

Die Angeklagten haben bislang zu den Vorwürfen geschwiegen. Mit einem Endes des Prozesses wird in diesem Jahr nicht mehr gerechnet.