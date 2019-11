Niedersachsen landen bei Zufriedenheit nur auf Platz 10 und 11

Hannover/Berlin. Die Niedersachsen gehören in Sachen Zufriedenheit zu den Schlusslichtern in Deutschlands. Der Süden Niedersachsens bleibt in seinen Werten konstant.

Die zufriedensten Deutschen leben im Norden – in Schleswig-Holstein. Dagegen landen die Niedersachsen an der Küste bei der Lebenszufriedenheit nur auf Platz 11 im Ranking der Regionen, im Süden auf Platz 10. Das geht aus dem am Dienstag in Berlin vorgestellten Glücksatlas 2019 der Deutschen Post hervor. Die Unterschiede sind aber nur klein.

2011 noch Platz 2

Die schwache Platzierung von Niedersachsens Norden sei bemerkenswert, hieß es. Die Region steige mit nur noch 7,18 Punkten von Rang 9 auf Rang 11 ab, 2011 war es Platz 2. Das Glücksempfinden der nördlichen Niedersachsen habe nicht mit dem anderer Regionen Schritt halten können. Andererseits schnitten die Menschen dort in allen Bereichen überdurchschnittlich ab. Bei der Arbeitszufriedenheit sei die Region mit 7,4 Punkten sogar Spitzenreiter.

Südliches Niedersachsen bleibt stabil

Der Süden Niedersachsens, Region Hannover/Braunschweig, hält seit 2017 den Zufriedenheitswert stabil bei 7,19 Punkten und bleibt damit auf Platz 10. Dort sind die Einwohner besonders mit ihrer Wohn- und Freizeitsituation (7,6) zufrieden, da belegt die Region Platz 5.

Steigende Glückswerte in ganz Deutschland

Auf einer Skala zwischen 0 und 10 bewerteten die Befragten bundesweit ihre Zufriedenheit im Schnitt mit 7,14 Punkten, etwas mehr als im Jahr zuvor (7,05). Die Menschen sind demnach wieder zufriedener mit ihrem Leben.

Nach zwei Jahren mit leicht sinkenden Werten sei 2019 ein „Glückssprung“ auf ein neues Allzeithoch gemessen worden, heißt es im neunten Glücksatlas.

Schlusslicht Brandenburg

Auch das Lebensglück der Menschen im Osten Deutschlands erreiche mit 7,0 Punkten einen Höchstwert, schreiben die Autoren um Bernd Raffelhüschen, Professor für Finanzwirtschaft an der Uni Freiburg. Sie haben den Glücksatlas im Auftrag der Deutschen Post erstellt. Auf dem letzten Platz liegt Brandenburg.