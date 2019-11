Neue Gedenkstätte in Wolfenbüttel ist fertig

Nach drei Jahren Bauzeit wird an diesem Sonntag die zentrale deutsche Gedenkstätte zur Geschichte von Justiz und Strafvollzug im Nationalsozialismus in der JVA Wolfenbüttel eröffnet. Zum Festakt im Lessingtheater erwartet die Gedenkstätte 370 geladene Gäste, darunter Nachkommen ehemaliger Häftlinge, die in der NS-Zeit in Wolfenbüttel inhaftiert waren.

„Strafgefängnis Wolfenbüttel“ war bis 1945 eine der zentralen Hinrichtungsstätten

In dem neuen Dokumentationszentrum, das in die Außenmauer der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel integriert ist, wird die Dauerausstellung „Recht, Verbrechen, Folgen – Das Strafgefängnis Wolfenbüttel im Nationalsozialismus“ gezeigt, die unsere Zeitung ausführlich vorab vorstellt. Auf 400 Quadratmetern zeigen hunderte Dokumente, Fotografien und Exponate, die vom Wissenschaftlerteam der Gedenkstätte zusammengetragen wurden, wie weitreichend Justiz und Strafvollzug in das nationalsozialistische Terror- und Verfolgungssystem eingebunden waren.

Andre Charon vor dem Rucksack seines Vaters. Foto: Helge Krückeberg/Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel

Die neue Dauerausstellung in der Gedenkstätte JVA Wolfenbüttel. Foto: Helge Krückeberg/Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel

Die neue Dauerausstellung in der Gedenkstätte JVA Wolfenbüttel. Foto: Helge Krückeberg/Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel

Die neue Dauerausstellung in der Gedenkstätte JVA Wolfenbüttel. Foto: Helge Krückeberg/Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel

Die neue Dauerausstellung in der Gedenkstätte JVA Wolfenbüttel. Foto: Helge Krückeberg/Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel



Die neue Dauerausstellung in der Gedenkstätte JVA Wolfenbüttel. Foto: Helge Krückeberg/Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel

Die neue Dauerausstellung in der Gedenkstätte JVA Wolfenbüttel. Foto: Helge Krückeberg/Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel

Die neue Dauerausstellung in der Gedenkstätte JVA Wolfenbüttel. Foto: Helge Krückeberg/Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel

Besuch von Vertretern des Internationalen Roten Kreuzes bei den politischen Gefangenen im Strafgefängnisses Wolfenbüttel. Foto: Privatbesitz Willi Gerns

„Nacht-und-Nebel"-Gefangene bei der Herstellung von optischen Geräten für die Firma Voigtländer & Sohn im Strafgefängnis Wolfenbüttel. Zeichnung: Wilfried Jensenius, 1945 Foto: Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel



Foto von Berthold Mehm, der 1937 wegen Verteilens einer regimekritischen Schrift der Zeugen Jehovas verurteilt worden war. Foto: © Privatbesitz Berthold Mehm

Aktendeckel der Gefangenenpersonalakte von Berthold Mehm, 1937. Foto: NLA Abteilung Wolfenbüttel

Räumungstransport von „Nacht- und Nebel"-Gefangenen durch Magdeburg. Zeichnung: Wilfred Jensenius, 1945. Foto: Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel

Befreite Gefangene im Lazarett des Strafgefängnisses Wolfenbüttel. Foto: Howard Goodkind, April 1945. Foto: Privatbesitz Tom Goodkind

Neubau des Dokumentationszentrums. Foto: Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel



Schlüsselbund aus dem Strafgefängnis Wolfenbüttel. Foto: Privatbesitz André Charon

Kunstdruck aus einer Zeitschrift für homosexuelle Männer, 1958. Foto: Schwullesbisches Archiv Hannover

Zeichnung anlässlich der Frankfurter Homosexuellenprozesse, März 1951. Foto: Schwullesbisches Archiv Hannover

Harry Christ in Osnabrück, 1950er Jahre. Foto: Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel

Öffentliche Bekanntmachung der Hinrichtung von Friedrich Zänkert, April 1941. Foto: LASA Standort Magdeburg



Hinrichtungsraum im Strafgefängnis Wolfenbüttel, Foto: Howard Goodkind, April 1945. Foto: Privatbesitz Tom Goodkind

Fotografie der Hingerichteten Erna Wazinski. Foto: Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel

Abschiedsbrief von Erna Wazinski an ihre Mutter, 23. November 1944. Foto: Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel

Historische Ansicht des Strafgefängnisses Wolfenbüttel. Foto: Karl Lupfer, Beginn der 1940er Jahre. Foto: NLA Abteilung Wolfenbüttel

Gefängniskleidung des belgischen politischen Gefangenen André Charon. Foto: Privatbesitz André Charon

Das „Strafgefängnis Wolfenbüttel“ war von 1937 bis 1945 eine der zentralen Hinrichtungsstätten Norddeutschlands. Daneben thematisiert die Schau auch Kontinuitäten in der frühen Bundesrepublik, etwa die Verfolgung von Kommunisten und Homosexuellen.

Bund und Land teilen sich die Kosten

Die Kosten für Neubau und Ausstellung belaufen sich laut Gedenkstätte auf rund 5 Millionen Euro. Niedersachsen und der Bund teilen sich diese. Für Besucher ist die Gedenkstätte ab Dienstag, 19. November, geöffnet. Debatte, Wochenend