Mit 15 Jahren in den Terrorstaat

Anfang des Jahres fliehen auch viele Frauen von IS-Kämpfern mit ihren Kindern vor den kurdischen Truppen. Tausende kommen in das Gefangenenlager Al-Haul in Syrien – wie Leonora M.

Celle. 2015 verschwindet Leonora aus dem Südharz und schließt sich dem IS an. Nun tritt ihr Vater als Zeuge im Prozess gegen den Prediger Abu Walaa auf.

Leonora ist 15 Jahre alt, als ihr Vater sie zum letzten Mal sieht. Im März 2015 verschwindet sie aus ihrem Heimatdorf im Südharz – und aus Maik M.s Leben. Er verliert seine Tochter an die Terrormiliz IS. An diesem Dienstag ist der 47-Jährige als Zeuge vor das Oberlandesgericht in Celle geladen, im Prozess gegen den Hildesheimer Prediger Abu Walaa und weitere Angeklagte, die junge Gläubige für den IS geworben und in die ehemaligen Kriegsgebiete geschickt haben sollen.

Auch zwischen Leonora und Abu Walaa gibt es eine Verknüpfung, zumindest über ihren Ehemann. Das wird an diesem Tag allerdings nur am Rande eine Rolle spielen. Maik M. will sich vor Gericht nicht zum Schicksal seiner Tochter äußern, denn gegen sie läuft derzeit ein Verfahren beim Generalbundesanwalt wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung. Aber er wird dazu befragt, was er über Kontakte in Syrien weiß – etwa zum Kronzeugen im Prozess, Anil O., der nach seiner Flucht aus Syrien von demselben Reporter interviewt worden war, dem auch Maik M. nach dem Verschwinden seiner Tochter Einblicke in ihr Leben gab.

Maik M. trägt Jeans und einen blauen Wollpullover. Er sitzt am Zeugentisch und betont immer wieder, dass er eigentlich gar keine Details weiß. „Seit fünf Jahren leben wir in einem Ausnahmezustand“, sagt er. „Man verdrängt einiges, das hilft einem über den Tag.“

Wer die Hintergründe verstehen will, muss etwas zurückgehen, muss das Leben von Leonora M. von dem Tag an beleuchten, als sie ihrer Heimat den Rücken kehrte. Es ist die Geschichte einer unheimlichen Verwandlung. Von einem fröhlichen Teenager, der auf einem YouTube-Kanal Schminktipps gibt in eine radikale IS-Braut. Zahlreichen Medien hat Maik M. bereits seine Version erzählt, es gibt eine ARD-Dokumentation über den verzweifelten Versuch des Vaters, seine verlorene Tochter wiederzugewinnen, der Film wird auch vor Gericht in Celle abgespielt. Und er hat ein Buch über ihr Schicksal verfasst. Darin schildert er, wie sie 2015 ihr Haus im Harzvorland verlässt. Ein fröhliches Mädchen, das nach außen unauffällig durch das Leben ging, im Altenheim Bücher vorlas, Klassensprecherin war und Mitglied einer Schülerband. Dass sie sich für den Islam interessierte, hatte ihren Vater nicht weiter beunruhigt. Tage nach ihrem Verschwinden schickt ein fremder Mann dem Vater eine Nachricht auf das Handy. Er nennt sich Nihad Abu Yasir: Leonora habe sich für Allah und den Islam entschieden. Leonora ist nun seine dritte Frau – nach islamischem Recht.

Nihad Abu Yasir heißt mit bürgerlichem Namen Martin L. und stammt ebenfalls aus Sachsen-Anhalt. Er ist im November 2014 nach Syrien ausgereist und hat dort schnell Karriere gemacht. Gegenüber Journalisten bestätigt der 28-Jährige nach seiner Gefangennahme durch die kurdische Miliz YPG Anfang dieses Jahres, für den Geheimdienst des IS tätig gewesen zu sein. Er will lediglich Computer repariert haben. Doch es gibt Hinweise, dass er an Folterungen beteiligt gewesen sein könnte. Laut Bundesanwaltschaft ist der Prediger Abu Walaa für die Ausreise von L. und dessen rasanten Aufstieg innerhalb des IS mit verantwortlich, der Iraker soll sogar 2000 Euro für die Reise beigesteuert haben.

Im Buch „Leonora“ finden sich Passagen, die das bestätigen: Als ein Reporter Martin L. fragt, wie er zum Islam gefunden habe, schildert dieser: Zunächst habe er den friedlichen Islam gelernt – bis er ein Seminar von Abu Walaa besucht habe. „Hildesheim war der Anfang von meinem Ende.“ Und er sagt ebenfalls, dass Abu Walaa ihm Geld gegeben habe. „Nicht nur er, auch die Gruppe.“ Leonora dagegen kam über Facebook in Kontakt mit dem radikalen Islam. „Vielleicht lag es an meinem Alter, dass ich so ein bisschen Revolution machen wollte, hab’ mich für das Krasse interessiert“, beichtet sie.

Im Buch des Vaters wird deutlich, wie naiv die Jugendliche an ihr Leben im IS herangegangen ist. Während um sie herum der Krieg tobt, schreibt sie ihrer Familie und ihrer Freundin, dass sie mit der französischen Zweitfrau ihres Mannes eine Party feiert, weil es irgendwo Weichkäse zu kaufen gab. Oder dass sie die Musik von Helene Fischer hört, „Atemlos durch die Nacht“. Sie bloggt über ihr Leben im Gottesstaat, führt eine Art Tagebuch über den Alltag im Islamischen Staat.

Aber irgendwann denkt sie auch an Flucht aus Rakka. Maik M. versucht ihr zu helfen, doch der Plan misslingt. 2017 gelingt es Leonora und ihrem Mann, aus der umkämpften Stadt zu fliehen. Der IS steht militärisch unter Druck und es beginnt eine Odyssee quer durchs Land, bis sie Anfang 2019 in der letzte Enklave der Terrormiliz in Baghus ankommen. Leonora ist inzwischen Mutter von zwei Töchtern geworden und am Ende ihrer Kräfte.

Sowohl Leonora als auch Martin L. leben heute in kurdischer Haft. Im Flüchtlingslager Al-Haul gibt die inzwischen 19-Jährige ein Interview. „Ich will unbedingt, unbedingt nach Deutschland, zurück zu meiner Familie“, sagt sie Reportern von NDR und WDR. Vom IS habe sie sich distanziert. Wann sie tatsächlich zurückkehren kann ist offen – ebenso wie die Frage, wie es überhaupt mit den inhaftierten IS-Gefangenen in Syrien weitergeht.