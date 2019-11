Polizei entdeckt 151 Cannabispflanzen im Reisegepäck

Bad Bentheim. An einem Bahnhof in Bad Bentheim fanden Polizisten in der Tasche eines Reisenden 151 Cannabispflanzen. Dieser gab an, nichts von dem Inhalt zu wissen.

Zöllner haben in der Tasche eines Reisenden am Bahnhof Bad Bentheim 151 Cannabispflanzen entdeckt. Bei einer Kontrolle gab der Mann zunächst an, den Tascheninhalt nicht zu kennen, teilte die Behörde in Osnabrück am Freitag mit.

Ein paar Kleidungsstücke und 151 Cannabispflanzen

Die Zöllner glaubten ihm nicht und öffneten sein Gepäck am Donnerstagabend. Neben einigen Kleidungsstücken fanden sie darin zwei Kartons mit insgesamt 151 Cannabispflanzen. Die Pflanzen wurden beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts auf unerlaubte Einfuhr von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Bad Bentheim liegt im Kreis Grafschaft Bad Bentheim in der Nähe zur holländischen Grenze. dpa