Grüner Oberbürgermeister tritt Amt in Hannover an

Der neue Mann im Rathaus bekam die Last der Verantwortung sofort zu spüren. „Die Kette ist tatsächlich so schwer“, meinte Belit Onay. Soeben hatte Hannovers Bürgermeister Thomas Hermann dem neuen Oberbürgermeister Onay in einer kurzen Zeremonie im Rathaus offiziell die Amtskette umgelegt. Onays Ziele sind teilweise langfristig: Bis 2030 etwa soll Hannovers Innenstadt weitgehend autofrei sein.

Dass Hannovers Oberbürgermeister erstmals nach dem zweiten Weltkrieg nicht von der SPD kommt, sondern in diesem Fall ein Grüner ist, hatten die Wähler in einer Stichwahl zwischen Onay und dem parteilosen Kandidaten für die CDU, Eckhard Scholz, entschieden. SPD-Kandidat Marc Hansmann, früherer Kämmerer im Rathaus, war schon in der ersten Runde ausgeschieden.

Opposition bietet Zusammenarbeit an

Onay, in Goslar geboren und aufgewachsen, war auf einer Welle der Sympathie durch den Wahlkampf geritten. Es gebe ja nun teilweise ein Wiedersehen, sagte Onay am Freitag in seiner kurzen Ansprache als neuer Oberbürgermeister: Nach seinem Jurastudium in Hannover hatte Onay als finanzpolitischer Sprecher der Grünen im Rat der Stadt Hannover gesessen, kennt die Kommunalpolitik also schon. Als neuer Großstadt-OB der Grünen wurde Onay auf dem Bundesparteitag der Grünen in Bielefeld gefeiert. Die Kehrseiten seines Erfolgs hatte er aber auch schnell zu spüren bekommen: Drohungen, Beleidigungen und Hetze im Netz wegen seiner türkischen Herkunft. „Das schlägt einem schon aufs Gemüt“, räumte Onay ein. Die vielen unterstützenden Reaktionen wären aber sehr gut und wichtig gewesen. Unter anderem hatten Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und der CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Dirk Toepffer, Onay Rückendeckung gegeben. Toepffer hatte einst selbst zum OB in Hannover kandidiert, Onay saß seit 2013 als angesehener Abgeordneter der Grünen-Fraktion im niedersächsischen Landtag. „Es wurden Grenzen überschritten, die nicht zu tolerieren und durch nichts entschuldbar sind“, bekräftigte am Freitag der Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion, Jens Seidel. Im Wahlkampf hatten vor allem Themen wie Wohnungsnot, die Verkehrspolitik oder auch die Unzufriedenheit mit der Bauverwaltung eine Rolle gespielt. Man sei zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit bereit, erklärte nun die CDU-Fraktion im Rat. Verbunden damit sei aber die Erwartung, dass Onay den Stillstand beende, der in den vergangenen Jahren die Stadt geprägt habe. SPD-OB Schostok war in den Wirren der Rathausaffäre um Gehaltszulagen für seinen engsten Mitarbeiter untergegangen.

Grüne reden schon lange mit

Zwar hat Onay keine Führungserfahrung. Grüne machten aber schon am Abend der Stichwahl darauf aufmerksam, dass es auch eine lange Grünen-Tradition im Rathaus gibt. Nach dem Rückzug des Oberbürgermeisters Stefan Schostok führte die Grüne Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette das Rathaus, die Grünen stellten Dezernenten wie Hans Mönninghoff (Umwelt), der spätere Verdi-Chef und Grüne Frank Bsirske startete seine Karriere im Rathaus. Ganz zu schweigen von den Grünen im Rat, die auch in der aktuellen Ampel-Koalition mit SPD und FDP ein wichtiges Wort mitreden. Mehrere Dezernentenposten sind demnächst neu zu besetzen - die erste große Nagelprobe für Onays Verhältnis zum Rat.

Politische Ziele Onays wie Verkehrswende und Klimaschutz liegen im Trend. Bei einer Diskussion der Friedrich-Naumann-Stiftung im Kongresszentrum von Hannover verwiesen Experten unter anderem auf täglich 160 000 Einpendler in die Stadt. Eine Vertreterin der Grünen konterte, 80 Prozent des öffentlichen Raumes würden durch Autos genutzt. Ausdrücklich mit dem Segen Onays werden schon jetzt Pläne diskutiert, Citystraßen zu verengen, den Großteil der Parkplätze zu streichen und Tempo 20 vorzuschreiben. Autos sollen ins Parkhaus, Radfahrer und auch Fußgänger Vorrang haben. Man merke schon, was für eine Verantwortung auf einen zukomme, sagte Onay am Freitag. Und betonte, was er schon am Wahlabend und in Interviews davor sagte: Er wolle ein Oberbürgermeister für alle sein. Seine Vereidigung ist für die Ratssitzung am 28. November vorgesehen.