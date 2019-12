Anklage gegen mutmaßlichen islamistischen Kämpfer aus Syrien

Ein Mann wurde im Sommer in Stade festgenommen und muss sich nun vor dem Oberlandesgericht in Celle verantworten. Er soll in Syrien für islamische Terrorvereinigungen gekämpft haben.

Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen einen in Niedersachsen festgenommenen Syrer erhoben, der in seiner Heimat für eine islamistische Gruppierung gekämpft haben soll.

Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung

Die Vorwürfe vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Celle sind Verdacht der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung und Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, wie die Behörde am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte. Der damals 32-Jährige war am 15. Juli im Kreis Stade festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Angeklagter soll an Kämpfen und Patrouillen teilgenommen haben

Bei der Gruppierung handelt es sich nach Angaben der Bundesanwaltschaft um die als Terrorvereinigung eingestufte Liwa Al-Izza Lil-lah und ihre Vorgängervereinigung Katiba Shuhada al-Ahwaz. Ziel dieser Kampfeinheit war der Sturz des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad und die Errichtung eines Staates nach islamischem Recht. Der Angeklagte soll 2013 an Kämpfen und Patrouillendiensten für die Terrororganisation teilgenommen haben. Seit 2015 lebte er in Deutschland. dpa