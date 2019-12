Herrenloser Koffer in Hannover – Polizei gibt Entwarnung

Ein herrenloser Koffer hat am Samstagabend in der Innenstadt von Hannover einen Polizeieinsatz ausgelöst. Sprengstoffspürhunde sowie Fachkräfte des Landeskriminalamtes untersuchten den Inhalt des Gepäckstücks, das sich als harmlos herausstellte.

Bereich um Schillerdenkmal für zwei Stunden gesperrt

Das teilte die Polizei am Abend mit. Zuvor hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet. Der Bereich um das Schillerdenkmal, an dem der Koffer abgestellt worden war, war am Abend für knapp zwei Stunden in einem Radius von etwa 25 Metern abgesperrt. dpa

Dieser Text wurde aktualisiert.