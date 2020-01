Hannover. Insgesamt 70 Millionen Euro will Bernd Althusmann (CDU) investieren. 2025 sollen alle Haushalte mit schnellem Internet versorgt sein.

Niedersachsen will Funklöcher mit Millionen-Programmen schließen

Die Funklöcher in Niedersachsen will Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) auch mit zwei Programmen von insgesamt 70 Millionen Euro so schnell wie möglich schließen. Das Thema stehe 2020 ganz oben auf der Prioritätenliste, sagte eine Sprecherin des Ministers der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.

Zunächst sei ein Förderprogramm von 20 Millionen Euro geplant, mit dem der Mobilfunkempfang in bislang nicht versorgten Regionen vorangebracht werden soll. Das Vorhaben müsse aber der EU-Kommission vorgelegt werden, weil es einen erheblichen Eingriff in den Markt darstelle, erklärte die Sprecherin.

Geld für Campusnetze eingeplant

Weitere 50 Millionen Euro sind nach Angaben des Ministeriums für ein Programm zur Förderung sogenannter Campusnetze eingeplant. Das sind spezielle Mobilfunknetze für die Industrie mit dem schnellen Mobilfunkstandard 5G für datengestützte Produktionsprozesse.

Politiker aller Parteien hatten sich im November im Landtag für einen zügigen Ausbau des schnellen Internets und der Handynetze stark gemacht. Niedersachsen mache beim Ausbau große Fortschritte und liege auf Platz drei der Bundesländer, sagte Althusmann damals.

2025 sollen alle Haushalte mit schnellem Internet versorgt sein

Auch wenn es ein ehrgeiziges Ziel sei, werde das lückenlose Mobilfunknetz wie im Masterplan Digitalisierung vorgesehen bis Ende 2021 realisiert. Nach dem im August 2018 von der Landesregierung beschlossenen Masterplan ist insgesamt eine Milliarde Euro eingeplant. Bis 2021 soll damit ein lückenloses Mobilfunknetz im Land entstehen, bis 2025 sollen alle Haushalte mit schnellem Internet versorgt sein. dpa