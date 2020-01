Schlägerei mit rund 40 Personen in Hildesheim

Nach einem Streit in einem Schnellrestaurant haben sich in Hildesheim bis zu 40 Personen geprügelt, auch Messer wurden eingesetzt. Mehrere Beteiligte der beiden Personengruppen wurden bei der Auseinandersetzung am Samstag verletzt und kamen in Krankenhäuser, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die Polizei berichtet von Meinungsverschiedenheiten

Zunächst hatten die einzelnen Gruppen in dem Imbiss gesessen, als es zu Meinungsverschiedenheiten kam. Dann verlagerte sich der Streit auf die Straße. Die Polizei war mit vielen Einsatzkräften vor Ort. Die Beamten leiteten Strafverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ein.